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الإندونيسيون يصوتون في انتخابات محلية بعد حملة شرسة بشأن جاكرتا
من أجوستينوس بيو دا كوستا وكانوبريا كابور
جاكرتا (رويترز) - بدأ الإندونيسيون يوم الأربعاء التصويت في الانتخابات المحلية في أنحاء البلاد بعد حملة انتخابية شرسة للفوز بجائزة حكم العاصمة جاكرتا وهي الحملة التي ألهبت التوتر الديني في البلد ذي الأغلبية المسلمة.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها أولا في إقليم بابوا في الشرق قبل أن يبدأ التصويت في جاكرتا بعد ذلك بعدة ساعات. وتجري إجمالا 101 عملية انتخابية في ثالث أكبر ديمقراطية في العالم لاختيار مسؤولي الأقاليم والمدن والأحياء.
وينصب أغلب التركيز على جاكرتا حيث يمكن أن يكون منصب الحاكم منصة انطلاق إلى الرئاسة. ويتنافس ثلاثة مرشحين في جاكرتا حيث يواجه باسوكي تجاهاجا بورناما الحاكم الحالي وهو مسيحي من أصل صيني مرشحين مسلمين اثنين هما أجوس هاريمورتي يودويونو نجل الرئيس السابق سوسيلو بامبانج يودويونو ووزير التعليم السابق أنيس باسويدان.
وأثارت الحملات الانتخابية قضية حساسة وهي علاقة الدين بالسياسة في إندونيسيا حيث تصون الأيدولوجية الرسمية التنوع الديني في نظام رسمي علماني في البلد الذي يوجد به أكبر عدد من السكان المسلمين في العالم.
ويحاكم بورناما بتهمة إهانة القرآن وهي تهمة دفعت آلاف المسلمين للاحتجاج بالشوارع داعين الناخبين لاختيار حاكم مسلم.
وينفي بورناما الاتهام وتعافى التأييد له ليتصدر كثيرا من استطلاعات الرأي وهو ما أرجعه كثير من المحللين إلى سجله في تخفيف البيروقراطية واتخاذ خطوات لتقليص الزحام والفيضانات.
كان بورناما نائبا للرئيس جوكو ويدودو عندما كان الحاكم السابق لجاكرتا ويدعمه حزب الرئيس.
وباسويدان مدعوم من جنرال سابق هزمه ويدودو في انتخابات الرئاسة الماضية في 2014.
ونشرت الشرطة 75 ألفا من أفرادها في أنحاء البلاد وينتشر 16 ألفا في جاكرتا حيث لا تزال المخاوف قائمة من احتمال نزول جماعات مسلمة متشددة إلى الشوارع للتحريض ضد بورناما.
وتعهدت بعض الجماعات المسلمة بإرسال أعضائها إلى مراكز التصويت من أجل "تأمين" الانتخابات.
وسيتم إغلاق مراكز التصويت الساعة 0600 بتوقيت جرينتش. ومن المتوقع أن تعلن اللجنة العامة للانتخابات النتائج الرسمية بعد نحو أسبوعين. وإذا لم يحصل مرشح على الأغلبية في الجولة الأولى من أي انتخابات إقليمية بما في ذلك جاكرتا ستجرى جولة إعادة بين المرشحين الإثنين الحاصلين على أعلى عدد من الأصوات.
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)
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