سول (رويترز) - قال المتحدث باسم وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية جيونج جون هي في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء إن الحكومة تعتقد أن كيم جونج نام الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قد مات قتيلا في ماليزيا.

وقالت مصادر في الحكومة الأمريكية يوم الثلاثاء إنها تعتقد بشدة أن عملاء من كوريا الشمالية قتلوا كيم جونج نام.

وردا على سؤال عما إذا كان مقتل كيم قد تأكد قال جيونج "نعم .. لقد قلت إنه مؤكد."

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)