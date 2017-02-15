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سول تعقد اجتماعا أمنيا بشأن وفاة الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية
سول (رويترز) - قال مكتب رئيس الوزراء في كوريا الجنوبية إنه سيرأس اجتماعا لمجلس الأمن القومي صباح يوم الأربعاء لبحث ما يشتبه في أنه قتل الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية في ماليزيا.
وقالت الشرطة الماليزية يوم الثلاثاء إنه تم العثور على كيم جونج نام الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون ميتا في ماليزيا.
وقالت مصادر في الحكومة الأمريكية لرويترز إنها تعتقد أن عملاء من كوريا الشمالية قتلوه.
وقال مسؤول كوري جنوبي أيضا إنه يعتقد أن كيم جونج نام قتل. ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.
ومعروف عن كيم جونج نام أنه كان يقضي قدرا كبيرا من وقته في الخارج وجاهر بانتقاد سيطرة عائلته على السلطة في البلد المنعزل.
وفي بيان قالت الشرطة الماليزية إن كيم الذي توفي عن 46 عاما كان يحمل جواز سفر باسم كيم تشول. وسبق أن قُبض عليه بينما كان يستخدم وثائق سفر مزورة.
وقال فاضل أحمد المسؤول بالشرطة الماليزية يوم الثلاثاء إن سبب وفاة كيم لم يعرف بعد وإنه سيجري تشريح الجثة.
وذكر أن كيم كان يخطط للسفر إلى مكاو يوم الاثنين عندما شعر بالإعياء في صالة الرحلات المنخفضة التكلفة في مطار كوالالمبور الدولي.
وقالت مصادر بالحكومة الأمريكية إن من المحتمل أن يكون كيم جونج نام تعرض للتسمم.
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)
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