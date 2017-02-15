وأضاف المصدر الأمني في تصريح خاص لـ|فيتو|، أنه منذ اللحظة الأولى التي تصل فيها طائرة اللاعب الأراضي المصرية، يتم تأمينه بكافة السبل، ثم زيارة أهرامات الجيزة لترويج السياحة العلاجية، ثم العودة إلى فندق كمبينسكي بوسط القاهرة، ويتولى التأمين حتى مغادرة البلاد كافة الأجهزة بمديريتي أمن القاهرة والجيزة ومصلحة الأمن العام والإدارة العامة لشرطة السياحة، بمشاركة أكفأ العناصر الشرطية.الجدير بالذكر أن النجم الأرجنتيني الدولي |ليونيل ميسي| يصل صباح اليوم الأربعاء، في طائرة خاصة قادما من مدينة برشلونة الإسبانية، وذلك في زيارة سريعة من أجل تدعيم السياحة العلاجية في إطار حملة العلاج من فيروس سي تحت شعار |عالم خال من فيروس سي|.