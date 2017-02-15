واشنطن (رويترز) - قال مكتب الأخلاقيات الحكومية الأمريكي في رسالة يوم الثلاثاء إنه ينبغي للبيت الأبيض التحقيق في دعم كيليان كونواي مستشارة الرئيس دونالد ترامب العلني لمنتجات ابنته إيفانكا والنظر في اتخاذ إجراء انضباطي.

وأدلت كونواي بتصريحاتها الأسبوع الماضي بعد أن أعلن متجر نوردستروم أنه سيتوقف عن بيع ماركة ملابس إيفانكا.

وأثارت تصريحات كونواي انتقادات من جانب مشرعين جمهوريين وديمقراطيين وسط قلق من أنها ربما تكون قد خرقت القواعد الأخلاقية التي تحظر استخدام منصب عام للترويج لمنتجات أو تعزيز مكاسب تجارية شخصية.

وقال مكتب الأخلاقيات الحكومية في الرسالة "ثمة مبرر قوي للاعتقاد بأن السيدة كونواي انتهكت قواعد السلوك وبأن هناك ما يدعو لاتخاذ إجراء انضباطي."

وأوصى المكتب بأن يتم التحقيق واتخاذ أي إجراء انضباطي بحلول 28 فبراير شباط.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)