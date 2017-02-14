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موسكو تنفى تدخلها فى الانتخابات الرئاسية الفرنسية
14
فبراير
2017
20:15 PM
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نفت الرئاسة الروسية، الثلاثاء، «أى تدخل» من جانبها فى الانتخابات الرئاسية في فرنسا، منددة بـ«محاولات تشويه» تستهدف وسائل الأعلام الروسية، غداة اتهامات من حركة المرشح ايمانويل ماكرون «إلى الأمام» التي ألمحت إلى أن موسكو تعمل ضده.
وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف «لم يحدث ولم يسبق لنا أن فكرنا في التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد، ومن باب أحرى عمليته الانتخابية» مضيفا أن «موسكو لم يسبق لها البتة أن فعلت ذلك رسميا ولن تفعله في المستقبل».
وتابع أن «القول بأن وسائل إعلامنا تحاول التأثير على الرأي العام، محض عبث»، منددا بمحاولات تشويه قناة ار تي «روسيا اليوم» و«سبوتنيك» التابعتين للدولة الروسية واللتين اتهمهما فريق حملة ماكرون بالعمل ضد ترشحه.
وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف «لم يحدث ولم يسبق لنا أن فكرنا في التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد، ومن باب أحرى عمليته الانتخابية» مضيفا أن «موسكو لم يسبق لها البتة أن فعلت ذلك رسميا ولن تفعله في المستقبل».
وتابع أن «القول بأن وسائل إعلامنا تحاول التأثير على الرأي العام، محض عبث»، منددا بمحاولات تشويه قناة ار تي «روسيا اليوم» و«سبوتنيك» التابعتين للدولة الروسية واللتين اتهمهما فريق حملة ماكرون بالعمل ضد ترشحه.
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