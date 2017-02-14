وصف نائب الرئيس الفنزويلي طارق العيسمي، الثلاثاء، قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات عليه بإدرج اسمه على قائمتها لمهربي المخدرات بـ«الهجوم الخسيس».



وكتب السياسي السوري الأصل الذي يتوقع أن يخلف الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو، على موقع تويتر «اعتبر هذا الهجوم البائس والخسيس اعترافا بوضعي كثوري مناهض للامبريالية».



وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية الاثنين اسمي العيسمي وحليفه رجل الأعمال سامارك خوسيه لوبيز بيللو على قائمتها لمهربي المخدرات وجمدت أصولهما في الولايات المتحدة.

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