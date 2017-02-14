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«في عيد الحب» شخص يحاول قتل زوجته لمعايرته بالفقر بالحدائق
انتقل فريق من نيابة حدائق القبة برئاسة المستشار علاء رجب؛ لمعاينة موقع إلقاء رجل لزوجته من شرفة منزلهم، بالطابق الرابع؛ انتقاما منها لمعايرته بفقره، وعدم قدرته على الإنفاق عليها، كما كلفت النيابة أحد المحققين للانتقال للمستشفى؛ لسماع أقوال المجني عليها، والمصابة بكسور متعددة في أنحاء متفرقة من جسدها
تلقت مباحث قسم شرطة حدائق القبة بلاغا من الأهالي، بنشوب مشاجرة بين رجل زوجته، وقيامه بإلقائها من أعلى شرفة الشقة التي يسكنون بها، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم، وتبين صحة البلاغ.ودلت التحريات أنه نشبت مشاجرة بين المتهم وزوجته، بعد أن عايرته بفقره، وعدم قدرته على الإنفاق عليها، فقام بالتعدي عليها بالضرب، ثم ألقاها من أعلى شرفة الشقة، التي يسكنون بها.تم نقل المصابة إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج، والقبض على المتهم.تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
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