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عامل وحداد وراء مقتل عامل وإصابة ميكانيكى في المنصورة
لقي عامل من أبناء قرية برق العز التابعة لمركز المنصورة في محافظة الدقهلية مصرعه، وأصيب ميكانيكى على يد عامل وحداد، لخلافات بينهم على مبلغ مالى
وكان اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث الدقهلية، يفيد بمصرع المطراوى يسرى إبراهيم حسن، ٣٩ سنة،عامل عادى، ومقيم برق العز مركز المنصورة إثر كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ، وإصابة سمير السيد صبرى،١٨ سنة، ميكانيكى، ومقيم كوم بنى مراس مركز المنصورة، بكسر بذراعه اليمنى.وتم تشكيل فريق بحث بقيادة العقيد سيد خشبة مفتش مباحث مركز المنصورة، والرائد رامى الطنطاوى رئيس مباحث مركز المنصورة، والنقيب أحمد فتح الله والملازم أول محمد خليف، وتمكنت من ضبط المتهمين محمد محمد رمضان أحمد،٢٠ سنة، عامل عادى ومقيم قرية ميت خيرون مركز المنصورة، وإبراهيم سعد الشحات أحمد، ١٩ سنة، حداد، ومقيم ميت خيرون. وبالفحص وتكثيف التحريات تبين أن الواقعة جاءت نتيجة خلافات سابقة بين الطرفين على مبلغ مالى، قام على إثرها الجناة بالتربص للمجنى عليهم أثناء استقلالهم لتوك توك على كوبرى قرية برق العز، وقاموا بالتعدى عليهم بعصا كانت بحوزتهم. وتم ضبط المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٣٢٠٣ لسنة ٢٠١٧، جنح مركز المنصورة.
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