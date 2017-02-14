وترأس الحملات اللواء محمد زكاء الدين وكيل الإدارة للمكافحة، وأسفرت عن ضبط 4 سيارات |تِربتِك| منتهية المدة أمام معارض سيارات بمنطقة امبابة تقوم بتأجيرها للأفراح، وتم إرسال السيارات لمصلحة الجمارك لحين سداد الرسوم الجمركية المحددة عليها وفي حالة عدم السداد تباع بالمزاد العلني لصالح الدولة.وفي الشق الثاني، تم ضبط العديد من الكافيهات المرخصة تحصل قيمة الضريبة المضافة على كل فاتورة ولا توردها للدولة.كما تم ضبط العديد من الكافيهات غير المرخصة بـ(المهندسين - 6 أكتوبر - مدينة نصر - مصر الجديدة - المعادي) وتم إخطار مصلحة الضرائب وفتح ملفات لها.أيضا تم ضبط بعض الكافيهات تحصل الضريبة المضافة المقدرة بـ15% بالرغم من كونها كافيهات غير مسجلة بمصلحة الضرائب.