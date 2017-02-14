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دفاع حسين سالم بعد قرار إلغاء منع التصرف: قضاء مصر عادل
14
فبراير
2017
15:47 PM
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قال محمود كبيش دفاع حسين سالم: |إن في مصر قضاة يحكمون بالعدل|، وأشار إلى توقعه قرار المحكمة بإلغاء أمر منع تصرف حسين سالم وأسرته بأموالهم وقبول التظلم
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بإلغاء ٥ أوامر منع لحسين سالم رجل الأعمال الهارب ونجليه خالد وماجدة وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم، بعد قبول التظلم المقدم منه على قرارات النائب العام بمنعه من التصرف في أمواله ونجليه. وقضت المحكمة بقبول التظلم المقدم من سالم ونجليه شكلا، وفِي الموضوع بإنهاء قرارات المنع من التصالح في الأموال التي شملتها القرارات ارقام ٣٩، ٤٢، ٥٥ لسنة ٢٠١١، و١٧ لسنة ٢٠١٢، ٩ لسنة ٢٠١٥. وصدر الحكم برئاسة المستشار عبدالتواب إبراهيم وعضوية المستشارين حسن دياب وأيمن محمد أحمد وبامانة سر محمد علاء ومحمود مصطفى.
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