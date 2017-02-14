وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بإلغاء ٥ أوامر منع لحسين سالم رجل الأعمال الهارب ونجليه خالد وماجدة وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم، بعد قبول التظلم المقدم منه على قرارات النائب العام بمنعه من التصرف في أمواله ونجليه. وقضت المحكمة بقبول التظلم المقدم من سالم ونجليه شكلا، وفِي الموضوع بإنهاء قرارات المنع من التصالح في الأموال التي شملتها القرارات ارقام ٣٩، ٤٢، ٥٥ لسنة ٢٠١١، و١٧ لسنة ٢٠١٢، ٩ لسنة ٢٠١٥. وصدر الحكم برئاسة المستشار عبدالتواب إبراهيم وعضوية المستشارين حسن دياب وأيمن محمد أحمد وبامانة سر محمد علاء ومحمود مصطفى.