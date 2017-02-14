جنيف (رويترز) - دعت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء لإجراء جماعي "لمساءلة" كوريا الشمالية عن تجاربها النووية وعلى الصواريخ الباليستية التي قالت إنها تخالف القانون الدولي.

وقال السفير الجديد لكوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة إن تجربة بلاده الصاروخية في مطلع الأسبوع كانت دفاعا عن النفس. لكن السفير الأمريكي روبرت وود رد قائلا أمام مؤتمر عن نزع السلاح "كل الجهود الرامية إلى تطوير أسلحة كوريا الشمالية النووية وقدراتها الصاروخية يجب أن تتوقف."

وأضاف وود "إذا كان هناك وضع يتطلب إجراء دوليا جماعيا لضمان أمننا فهو هذا الوضع."

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)