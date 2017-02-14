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الأمين العام للأطلسي يؤكد: زيادة النفقات الدفاعية للحلف أولوية
14
فبراير
2017
14:15 PM
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صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، اليوم الثلاثاء، أن زيادة النفقات الدفاعية للحلف يعد "أولوية"، داعيا الدول الأعضاء لمواصلة الجهود التي سجلت في هذا المجال في 2016.
وعشية استقباله للمرة الأولى في مقر الحلف قي بروكسل، وزير الخارجية الأمريكي الجديد جيمس ماتيس، أعلن ستولتنبرج عن زيادة نسبتها 3,8% في 2016 في نفقات الدفاع للدول الأوروبية الأعضاء وكندا. وقال إن "الأهم هو النجاح" على هذا الصعيد.. مؤكدا "علينا بذل مزيد من الجهود".
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