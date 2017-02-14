كانت معلومات وردت لرجال المباحث تفيد بحيازة فني بشركة مقاولات لتأشيرة لدولة الكويت مزورة بقصد توثيقها، تمهيدًا للعمل بإحدى الشركات بالكويت.بإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات، وبتقنين الإجراءات، أمكن ضبطه، وبمواجهته قرر أنه تحصل عليها من عاطل بمنطقة الجيزة.بتقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وعثر بحوزته على 7 تأشيرات لدولة الكويت مزورين، تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.