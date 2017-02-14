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غدا.. تجديد حبس أمين شرطة أنشأ كمينا وهميا في مدينة نصر
حددت نيابة أول مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد لبيب غدا الأربعاء لنظر تجديد حبس أمين شرطة انتحل صفة ضابط وتزعم تشكيلا عصابيا مكونا من 4 أشخاص انتحلوا صفة أفراد شرطة، تخصص نشاطهم في سرقة المواطنين بالإكراه
والمتهمون هم كل من: «علاء.ا، أمين شرطة بقسم أول مدينة نصر، ومحمد.ع، ومحمود.م، وأحمد.م، وأسامة. ج».تلقت مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر بلاغات متعددة من مواطنين بقيام كمين أمني باستيقاف المواطنين وتفتيشهم وسرقتهم، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث، وعقب تقنين الإجراءات تمت مداهمة الكمين الوهمي، وتبين أنه يتكون من أمين شرطة انتحل صفة ضابط، وانتحل باقي المتهمين صفة أفراد شرطة.ودلت التحريات أن المتهمين اتخذوا من دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر مكانا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، إذ يقومون باستيقاف المارة وتفتيشهم بزعم أنهم أفراد شرطة وسرقة متعلقاتهم.وتم القبض على المتهمين، وتحرر المحضر رقم 82390 لسنة 2017 مدينة نصر أول.
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