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مصرع طفل صدمته سيارة في الجيزة
14
فبراير
2017
12:48 PM
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لقي، اليوم الثلاثاء، طفل مصرعه بعدما صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره الطريق العام بمنطقة كرداسة، وفر قائد السيارة هاربًا
كان اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، تلقى إخطارًا من مركز شرطة كرداسة يفيد وصول طفل جثة هامدة إلى أحد المستشفيات العامة.بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء عبور الطفل |سيف.ت.|، 6 سنوات، الطريق العام أثناء ذهابه إلى مدرسته، صدمته سيارة ربع نقل مسرعة وفر قائدها هاربًا.تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
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