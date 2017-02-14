واختصمت الدعوى التي حملت رقم 12585 لسنة 71 ق ضد رئيس مجلس الوزراء، وقالت إن القرار يتعارض مع الدستور المصري، وهو ما يؤكد بطلان العمل به.وطالبت بسرعة إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء، وإلغاء موافقة وزير الزراعة باستيراد السلع الإستراتيجية المصابة بمرض الإرجوت وحشيشة الأمبروزنا، كاشفا عن أن وزارتي الزراعة والتموين، سبق لها وأن سمحت بدخول شحنات من القمح المستورد تزيد نسبة طفيل الأرجوت فيها عن 5%، دون أن تضع في الاعتبار ما يشكله هذا القرار من خطر على الصحة العامة للمواطنين.