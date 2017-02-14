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تأجيل دعوى ضد قرار استبعاد الحجر الزراعي من فحص الواردات لـ٧ مارس
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، تأجيل الدعوى المقامة من فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، الخاص بسحب اختصاصات الحجر الزراعى وإسنادها لهيئة الصادرات والواردات بوزارة الصناعة، وذلك لجلسة ٧ مارس المقبل للرد
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 12585 لسنة 71 ق ضد رئيس مجلس الوزراء، وقالت إن القرار يتعارض مع الدستور المصري، وهو ما يؤكد بطلان العمل به.وطالبت بسرعة إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء، وإلغاء موافقة وزير الزراعة باستيراد السلع الإستراتيجية المصابة بمرض الإرجوت وحشيشة الأمبروزنا، كاشفا عن أن وزارتي الزراعة والتموين، سبق لها وأن سمحت بدخول شحنات من القمح المستورد تزيد نسبة طفيل الأرجوت فيها عن 5%، دون أن تضع في الاعتبار ما يشكله هذا القرار من خطر على الصحة العامة للمواطنين.
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