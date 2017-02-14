ج|، المتهم بالتعدي على زميله |محمد.أ| ووالده، وإحداث إصابات بالغة بهما.واشتبك المتهم مع زميله المجني عليه وأشهر سلاحًا أبيضًا، وتعدى عليه وأحدث به إصابات بلغ حجم علاجها 220 غرزة طبية.قال المتهم، إنه نشبت خلافات سابقة بينه وبين المجني عليه، وتم التصالح مسبقًا بين العائلتين، ومن ثم تجددت الخلافات أمام المدرسة الصناعية بكفر سعد واعتدى عليه.تم حجز المتهم تمهيدًا لعرضه على نيابة كفر سعد للتحقيق معه.