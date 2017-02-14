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ضبط 9 أكياس سمك منتهية الصلاحية داخل مطعم جاد بالموسكي
ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، 9 أكياس سمك فيلية منتهية الصلاحية داخل مطعم |جاد| للوجبات الجاهزة بمنطقة الموسكى
البداية، أثناء مرور ضباط مباحث التموين على مطعم جاد الكائن بشارع البوستة القديمة بدائرة قسم شرطة الموسكى، عثر على 9 أكياس سمك فيليه وزنت 9 كيلو جرامات منتهية الصلاحية تم التحفظ عليها. وبسؤال المدير المسئول عن المطعم ممدوح محمد، أيد ما سبق، وأمر اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة بتحرير عن ذلك المحضر اللازم وإحالة المتهم للنيابة العامة للتحقيق. ويأتى ذلك في إطار خطة الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة يتم القيام بحملات دورية لفحص ومتابعة تداول تلك السلع بمعرفة إدارة شرطة التموين والتجارة بالمديرية وضباط مباحث الأقسام لاستهداف التجار الجشعين والقائمين على تخزين وتجميع السلع الاستراتيجية والحيوية واستقصاء المعلومات من خلال المصادر السرية وشكاوى المواطنين لكشف كافة صور الغش التجاري حفاظًا على صحة المواطنين.
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