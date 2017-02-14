تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة دشنا في قنا، من القبض على المتهم بإطلاق أعيرة نارية أثناء نشوب مشاجرة مسلحة بين عائلتين بقرية العطيات، وقتل ابن شقيقته عن طريق الخطأ وإصابة ربة منزل بطلق ناري، في قرية العطيات

وكان اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من الرائد إبراهيم البسيلي، رئيس مباحث مركز شرطة دشنا، بقيام حملة أمنية، بقيادة النقيبين محمود إسماعيل، وهشام عمران، معاوني مباحث مركز دشنا.وتمكنت الحملة من ضبط |حسن.ع.ا|، مزارع، 30 سنة، وبحوزته بندقية آلية، لاتهامه بقتل |سامح ر|، 12 عامًا، وإصابة جدته بطلق ناري، عن طريق الخطأ، أثناء نشوب خلاف بين عائلتي منصور، وصاحي بالقرية.وتحرر محضر عن الواقعة، فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.