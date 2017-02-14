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رفع نظر دعوى هند الحناوي ضد أحمد الفيشاوي للقرار
رفعت محكمة الأسرة بالجيزة، نظر دعوى |المصاريف الدراسية|، التي أقامتها هند الحناوى ضد طليقها الفنان أحمد الفيشاوى، والمطالبة بإلزامه بدفع 9 آلاف جنيه إسترلينى لابنتها |لينا| كمصاريف الدراسة عن عام كامل 2017 – 2018 للقرار
شهدت الجلسة حضور شعبان سعيد المحامي، وكيلا عن هند الحناوي، فيما تغيب الفنان أحمد الفيشاوي، وطالب دفاع هند الحناوي إعادة إعلان المدعى عليه، والتصريح باستخراج شهادات من الضرائب، ونقابة المهن التمثيلية ومباحث قسم الجيزة للاستعلام عن دخل المدعى عليه.ذكرت الدعوى التي تقدم بها شعبان سعيد المحامى، وكيلًا عن هند الحناوي، والمقيدة برقم 115 سنة 2017، أن طليقها وافق على سفر نجلته إلى إنجلترا للمعيشة والتعليم هناك، وهو ما يعنى موافقته على تحمل نفقاتها، مستندة إلى أن زوجها يعمل ممثل ويؤدي دور البطولة في العديد من الأفلام السينمائية.وأكدت الدعوى أن الفنان أحمد الفيشاوى يتقاضى ملايين الجنيهات كأجر عن الفيلم الواحد، بالإضافة لامتلاكه شركة إنتاج سينمائي، وتقديم العديد من البرامج الفنية بدبي ولبنان، ويتقاضى نظير ذلك ملايين الدولارت، فضلًا عن امتلاكه عدة وحدات سكنية في مناطق راقية بالقاهرة.
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