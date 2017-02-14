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جنايات المنيا تقضي بحبس متهم 3 سنوات لتحريضه ضد الجيش
14
فبراير
2017
12:47 PM
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قضت، اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار معوض محمد محمود، رئيس الدائرة الثانية، بمعاقبة |محمد قرشي محمد حسانين| بالسجن 3 سنوات بتهمة حيازة مطبوعات تحرض على العنف والتظاهر ضد مؤسسات الدولة
وجهت المحكمة للمتهم اتهامات بحيازة مطبوعات ومنشورات، تُحرِّض على التظاهر وتخريب المنشآت العامة وإثارة العنف بمركز سمالوط عقب أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة.كانت سطات الأمن ألقت القبض على المتهم في نوفمبر 2015، ووجهت إليه تهمة الانتماء لجماعة الإخوان، وحيازة مطبوعات من شأنها تكدير السلم والأمن العام، والتحريض على تخريب منشآت عامة.وأحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة في أبريل 2016، بتهمة حيازة مطبوعات ومنشورات تحض على التظاهر وأعمال العنف.
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