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جامبيا تعلن خططا للبقاء بالمحكمة الجنائية الدولية
بانجول (رويترز) - ذكرت وسائل إعلام رسمية أن حكومة جامبيا الجديدة أبلغت الأمم المتحدة بأنها ستبقى عضوا بالمحكمة الجنائية الدولية لتعدل بذلك عن خطط الحكومة السابقة للانسحاب منها.
كان الرئيس السابق يحيى جامع قد أعلن في أكتوبر تشرين الأول أن بلاده ستنسحب من المحكمة الدولية متهما إياها بتجاهل جرائم حرب مزعومة لدول غربية والسعي فقط لمحاكمة الأفارقة.
لكن الرئيس أداما بارو الذي فاز على جامع في انتخابات أجريت في ديسمبر كانون الأول تعهد في حملته بإلغاء قرار جامع واستعادة حقوق الإنسان وإصلاح العلاقات الخارجية لبلاده التي تضررت بشدة.
وقال بيان تُلي على التلفزيون والإذاعة الرسميين يوم الاثنين "باعتبارنا حكومة جديدة تعهدت بدعم حقوق الإنسان... نجدد التأكيد على التزام جامبيا بالمبادئ التي رسخها ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية."
وأضاف البيان أن وزير خارجية جامبيا أخطر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بالقرار في رسالة الشهر الماضي.
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)
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