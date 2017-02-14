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«الجنايات» تنظر اليوم محاكمة 8 متهمين بـ«الشروع في قتل» بكرداسة
14
فبراير
2017
07:46 AM
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تنظر محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم الثلاثاء، محاكمة 8 متهمين بالشروع في القتل بكرداسة
تعود الواقعة إلى نزاع حول قطعة أرض، تطور لوقوع حادثة لتبادل لإطلاق النار، فأُصيب في الواقعة ثلاثة مصابين، عرضوا على الطب الشرعي وتسلمت المحكمة تقريرًا بحالتهم.
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