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«الإداري» تصدر اليوم الحكم في دعوى غلق مقار «هيومن رايتس ووتش»
تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس المجلس، اليوم الثلاثاء، حكمها في الدعوى القضائية المقامة من شحاتة محمد شحاتة، المحامى، والتي يطالب من خلالها بإغلاق مقار منظمة |هيومن رايتس ووتش| وجميع المنظمات الأجنبية التي تعمل في مصر دون ترخيص
واختصمت الدعوى رقم 76972 لسنة 68 ق، كلا من رئيس الوزراء ووزير التضامن بصفتيهما القانونية، وقالت إنه قبل ثلاثة أيام فقط من مرور عام على قيام الشرطة بفض اعتصامي رابعة والنهضة فوجئنا بقيام منظمة |هيومان رايتس ووتش| الأمريكية بإصدار تقرير غير طيب النوايا عن هذه الأحداث، وعلى الرغم من أن هناك الكثير من الشكوك التي تدور حول توقيت إصدار هذا التقرير في الذكرى السنوية للأحداث بهدف التأثير فى صورة مصر.وأضافت الدعوى أن منظمة |هيومان رايتس ووتش| هي منظمة مجتمع مدني أمريكية ومقرها في مدينة نيويورك وتتخذ لها فروعًا في العديد من دول العالم ومصادر تمويلها غير معلومة وغير معلنة مما يثير الشكوك حول أوجه الإنفاق التي تنفقها على أنشطتها وحجم المنح التي تمنحها للمنظمات الصغيرة في الدول التي تمارس فيها عملهم.
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