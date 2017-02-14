اليوم.. الحكم في طعن بديع والكتاتني على إدراجهما بقوائم الإرهاب

تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الحكم في الدعوى المقامة من محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية وسعد الكتاتني بالجماعة، والمطالبين فيها بمنع إدراج اسميهما بقوائم الإرهاب

وأكد المدعيان أن إدراج اسميهما على قوائم الجماعات الإرهابية يتعارض مع كل المواثيق الدولية وحقوق الإنسان، وهو ما يستوجب الحكم بإلغاء القرار، بحسب الدعوى التي اختصمت وزير الداخلية بصفته.