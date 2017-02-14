وطالب مقيم الدعوى المحامي أشرف فرحات، بسحب قلادة النيل من الدكتور محمد البرادعي، ووقف الآثار المترتبة على منحه القلادة من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.واستند في دعواه على التسريبات التي تم نشرها على إحدى القنوات الفضائية، التي أكدت تورطه في ارتكاب جريمة ضد مصر.