سول (رويترز) - قالت وكالة يونهاب للأنباء يوم الثلاثاء نقلا عن المخابرات الكورية الجنوبية إن مدى النوع الجديد من الصواريخ الباليستية الذي أطلقته كوريا الشمالية يوم الأحد يتجاوز 2000 كيلومتر.

وبلغ الصاروخ الذي يعمل بالوقود الصلب- والذي قالت كوريا الشمالية إنه نسخة مطورة وأطول مدى من صاروخ باليتسي يطلق من الغواصات- بلغ ارتفاعا وصل إلى حوالي 550 كيلومترا وحلق حوالي 500 كيلومتر باتجاه اليابان قبل أن يسقط في البحر إلى الشرق من شبه الجزيرة الكورية.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)