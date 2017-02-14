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اليوم.. الحكم في دعوى إلغاء قرار الاستيلاء على خط الغاز للعاصمة الإدارية
تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامي عبد الله، اليوم الثلاثاء، حكمها في الدعوى المقامة من الممثل القانوني لشركة السويس للأسمنت، والتي تطالب بوقف تنفيذ قرار وزير البترول، رقم 717 لسنة 2016 والمتضمن الاستيلاء مؤقتًا لمدة 15 شهرا على الأراضي اللازمة؛ لتنفيذ مشروع خط الغاز الطبيعي في العاصمة الإدارية / دهشور، بالأراضي اللازمة بمحافظتي (القاهرة – الجيزة)، وذلك موعد تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 63328 ،63909 لسنة 70 قضائية، كلا من وزير البترول والثروة المعدنية، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية |إيجاس|، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للغازات الطبيعية |جاسكو|. وذكرت الدعوى أن شركة السويس للأسمنت شركة مساهمة مصرية، وتعمل في مجال إنتاج وبيع الأسمنت بكافة أنواعه، وورد خطاب من الشركة القابضة للغازات الطبيعية بشأن موافقتها على مسار خط الغاز الطبيعي العاصمة الإدارية / دهشور بطول 70 كيلو متر والمار من أمام مصنع الشركة بالقطامية، وبمراجعة المسار المقترح من قبل الشركة القابضة، اتضح أنه يمر داخل الأرض المملوكة للشركة بالعقد المشهر برقم 42 لسنة 1985، وليس مارًا من أمام مصنع الشركة.
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