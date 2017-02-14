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محكمة الأسرة تنظر اليوم دعوى المصاريف الدراسية لابنة أحمد الفيشاوي
تنظر محكمة الأسرة بالجيزة، اليوم الثلاثاء، دعوى المصاريف الدراسية، التي أقامتها هند الحناوي ضد طليقها الفنان أحمد الفيشاوي، والتي طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي إلى ابنتها |لينا| مبلغ 9 آلاف جنيه إسترليني نظير مصاريف الدراسة عن عام كامل 2017 – 2018
وذكرت الدعوى التي تقدم بها شعبان سعيد المحامي، وكيلًا عن هند الحناوي، والمقيدة برقم 115 سنة 2017، أن طليقها وافق على سفر نجلته إلى إنجلترا للمعيشة والتعليم هناك، وهو ما يعني موافقته على تحمل نفقاتها، مستندةً إلى أن زوجها يعمل ممثلًا ويقوم بدور البطولة في العديد من الأفلام السينمائية.وأكدت الدعوى أن الفنان أحمد الفيشاوي يتقاضى ملايين الجنيهات كأجر عن الفيلم الواحد، بالإضافة لامتلاكه شركة إنتاج سينمائي، وتقديم العديد من البرامج الفنية بدبي ولبنان، ويتقاضى نظير ذلك ملايين الدولارات، فضلًا عن امتلاكه عدة وحدات سكنية في مناطق راقية بالقاهرة.
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