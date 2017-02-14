سياتل (رويترز) - قال قاض اتحادي أمريكي يوم الاثنين إن الإجراءات القضائية بشأن حظر السفر الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب ينبغي أن تستمر في سياتل أثناء مراجعة تجريها محكمة استئناف لتعليق الحظر.

وقال قاضي محكمة سياتل الجزئية جيمس روبارت في جلسة إنه غير مستعد لإبطاء القضية. وأصدر روبارت توجيهات إلى وزارة العدل الأمريكية والمدعي العام لولاية واشنطن للاستعداد لمزيد من الإجراءات في سياتل.

وأفادت وثائق محكمة أن وزارة العدل الأمريكية قالت يوم الاثنين إنه ينبغي لروبارت ألا يتخذ إجراءات أخرى إلا بعد أن تراجع محكمة الاستئناف الأمريكية التعليق المؤقت لحظر السفر الذي أصدره الرئيس بحق مواطني سبع دول ذات غالبية مسلمة.

وحظر أمر ترامب الذي وصفه بأنه إجراء يهدف إلى منع وقوع هجمات من متشددين إسلاميين دخول أشخاص من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن لمدة 90 يوما كما حظر دخول كل اللاجئين لمدة 120 باستثناء اللاجئين السوريين الذين منعوا من الدخول لأجل غير مسمى.

وعلق قاضي محكمة سياتل الجزئية أمر ترامب بعد أن طعنت ولاية واشنطن في مشروعيته الأمر الذي دفع ترامب لكتابة تغريدات غاضبة على موقع تويتر ينتقد فيها القاضي والنظام القضائي. وأيدت محكمة الاستئناف هذا القرار في سان فرانسيسكو الأسبوع الماضي الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن تحرك ترامب المقبل.

وفي أعقاب قرار محكمة الاستئناف أعلنت ترامب احتمال إصدار "أمر جديد" بحلول هذا الأسبوع. ولم يقدم ترامب تفاصيل عن أي حظر جديد ينتويه.

ولم تناقش وزارة العدل في التماس للمحكمة يوم الاثنين احتمال إصدار أمر تنفيذي جديد. لكنها قالت إن على روبارت أن يمتنع عن اتخاذ إجراءات أخرى في ظل النشاط الحالي في محكمة الاستئناف.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)