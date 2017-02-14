برلين (رويترز) - أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد (آي.إن.إس.إيه) وتنشره صحيفة بيلد يوم الثلاثاء أن ثلاثة أحزاب ألمانية ذات توجهات يسارية ستحصد معا ما يكفي من الأصوات للإطاحة بالمستشارة أنجيلا ميركل في الانتخابات المقررة في سبتمبر أيلول.

وقالت الصحيفة في عرض تمهيدي للتقرير إن هذه هي المرة الأولى منذ فترة طويلة التي يحشد فيها ائتلاف من يسار الوسط دعما كافيا للإطاحة بحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي من السلطة.

كانت الأحزاب الثلاثة قد حصلت على أصوات تكفي لتشكيل ائتلاف بعد الانتخابات الماضية في 2013 لكنها لم تتحد بسبب استمرار معارضة الحزب الديمقراطي الاشتراكي لتكشيل تحالف مع حزب لينكه اليساري. وتراجع الدعم للأحزاب الثلاثة بعد ذلك وكان بعيدا عن الأغلبية قبل استطلاع معهد (آي.إن.إس.إيه).

ووجد الاستطلاع أن الديمقراطيين الاشتراكيين سيحصلون على 31 بالمئة مقارنة مع 30 بالمئة للمحافظين دون تغير عن الأسبوع الماضي. وسيحصل حزب لينكه على عشرة بالمئة دون تغير أيضا كما سيحصل حزب الخضر المدافع عن البيئة على سبعة بالمئة ليبلغ إجمالي ما ستجمعه الأحزاب اليسارية الثلاثة 48 بالمئة.

وسيترك هذا 47 بالمئة فقط للأحزاب الثلاثة الأخرى التي يرجح أن تتجاوز حد الخمسة بالمئة وتحصل على مقاعد في البرلمان القادم وذلك وفق الاستطلاع الذي شارك فيه 2028 ناخبا.

وأظهر الاستطلاع أن الاتحاد الديمقراطي المسيحي وشريكه البافاري سيحصلان على 30 بالمئة كما سيحصل الديمقراطيون الأحرار على خمسة بالمئة بينما لن تتجاوز أحزاب أصغر أخرى عتبة الخمسة بالمئة.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)