ترامب يقول إن الولايات المتحدة ستتعامل بقوة مع كوريا الشمالية بعد التجربة الصاروخية

واشنطن (رويترز) - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إنه سيتعامل مع كوريا الشمالية على نحو "قوي للغاية" بعد أن قالت إنها أجرت تجربة ناجحة على نوع جديد من الصواريخ الباليستية.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو "كوريا الشمالية مشكلة كبيرة كبيرة بكل تأكيد وسوف نتعامل مع ذلك على نحو قوي للغاية."

ولم يكشف الرئيس الأمريكي أي تفاصيل بشأن الكيفية التي سيرد بها على أفعال كوريا الشمالية

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية-تحرير أحمد صبحي خليفة)