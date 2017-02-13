أعرب مرشح اليمين للانتخابات الرئاسية فرنسوا فيون، خلال زيارة إلى جزيرة لا ريونيون الفرنسية، الاثنين، عن اطمئنانه إلى نتيجة التحقيق القضائي المفتوح بحقه حول وظائف وهمية مفترضة لزوجته.



وقال المرشح «منذ البداية، كان الخيار واضحا: التخلص من المرشح الذي استمد شرعيته من الانتخابات التمهيدية" لليمين في نوفمبر».



حيث يحتج محامو المرشح الرئاسى على شرعية التحقيق الذي بدأته النيابة الوطنية.



وتراجع «فيون» الذي كانت كل استطلاعات الرأي تعتبره الأوفر حظا في الانتخابات الرئاسية في 23 إبريل و7 مايو، فى نوايا التصويت على إثر معلومات كشفتها الصحافة عن رواتب تقاضتها زوجته بنيلوب بصفتها ملحقة برلمانية.

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