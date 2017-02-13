اخبار مصر
-
رياضة
- سليماني كوليبالي: أنتظر إشارة البدري لقيادة هجوم الأهلي
- جدول بطولة قطاعات القاهرة الكبرى مواليد 2001
- بالصور.. برشلونة يختتم تدريباته استعدادا لباريس سان جيرمان
- استبعاد سيلفا قائد سان جيرمان من مواجهة برشلونة
- ميدو يحرج محلل دي أم سي على الهواء ويداعب بركات (فيديو)
- عروض أوروبية تنهال على قلبي دفاع منتخب مصر
- الشناوي يخرج عن صمته ويرد على مدحت شلبي (فيديو)
- حكاية مسرح كالديرون تكتب فصلها الأخير باستضافة نهائي الكأس
- ماكيدا مديرا فنيا للاتحاد السكندري خلفا لمختار مختار
- سموحة 2000 يفوز على الزمالك بهدف في مؤجلات دوري الجمهورية
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
«ترامب» يدافع عن سياسته في ملف الهجرة.. و«ترودو»: سنواصل انفتاحنا تجاه اللاجئين
13
فبراير
2017
23:15 PM
بواسطة
دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإثنين، عن سياسته التي وصفها بـ«الحكيمة» بشأن الهجرة، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الذي أكد التزامه سياسة "الانفتاح" حيال اللاجئين.
وبعد أن أشاد الاثنان بالعلاقات بين البلدين الحليفين تاريخيا لم يتمكنا من إخفاء خلافاتهما حول مسألة الهجرة.
وقال ترامب: "علينا أن نقيم حدودا"، قبل أن يضيف "علينا أن نسمح بدخول الأشخاص الذين يمكن أن يحبوا بلدنا ونريد أن يكون لنا باب مفتوح كبير ورائع".
وتابع: "ألا أننا لا نستطيع أن ندع الأشرار يدخلون، لن أسمح بذلك تحت إدارتي، فمواطنو هذا البلد يريدون ذلك. أنه موقف حكيم".
وقال ترامب أيضا إن هذا "الموقف الحكيم" سيكون مدعوما بجرعة من "الحزم"، موضحا "نحن لا نريد أن تعرف بلادنا نوع المشاكل التي نشهدها ليس هنا فحسب بل عبر العالم".
إلا أن موقف ترودو كان مختلفا عن موقف الرئيس الأمريكي.
وبعد أن أكد المسؤول الكندي أن بلاده حريصة على أمن مواطنيها قال بالمقابل: "سنواصل سياستنا الانفتاحية إزاء اللاجئين من دون المساس بأمننا"، مضيفا أن بلاده استقبلت نحو 40 ألف لاجئ خلال السنوات القليلة الماضية.
إلا أن ترودو رفض التعليق على سياسة الهجرة الأمريكية. وقال بهذا الصدد "آخر شيء يمكن أن يتوقعه الكنديون مني هو أن أعطي الدروس لدولة أخرى حول طريقة حكمها".
وخلص إلى القول "إن دوري ومسؤوليتنا هو أن نكون مثالا في العالم في مجال الهجرة".
وبعد أن أشاد الاثنان بالعلاقات بين البلدين الحليفين تاريخيا لم يتمكنا من إخفاء خلافاتهما حول مسألة الهجرة.
وقال ترامب: "علينا أن نقيم حدودا"، قبل أن يضيف "علينا أن نسمح بدخول الأشخاص الذين يمكن أن يحبوا بلدنا ونريد أن يكون لنا باب مفتوح كبير ورائع".
وتابع: "ألا أننا لا نستطيع أن ندع الأشرار يدخلون، لن أسمح بذلك تحت إدارتي، فمواطنو هذا البلد يريدون ذلك. أنه موقف حكيم".
وقال ترامب أيضا إن هذا "الموقف الحكيم" سيكون مدعوما بجرعة من "الحزم"، موضحا "نحن لا نريد أن تعرف بلادنا نوع المشاكل التي نشهدها ليس هنا فحسب بل عبر العالم".
إلا أن موقف ترودو كان مختلفا عن موقف الرئيس الأمريكي.
وبعد أن أكد المسؤول الكندي أن بلاده حريصة على أمن مواطنيها قال بالمقابل: "سنواصل سياستنا الانفتاحية إزاء اللاجئين من دون المساس بأمننا"، مضيفا أن بلاده استقبلت نحو 40 ألف لاجئ خلال السنوات القليلة الماضية.
إلا أن ترودو رفض التعليق على سياسة الهجرة الأمريكية. وقال بهذا الصدد "آخر شيء يمكن أن يتوقعه الكنديون مني هو أن أعطي الدروس لدولة أخرى حول طريقة حكمها".
وخلص إلى القول "إن دوري ومسؤوليتنا هو أن نكون مثالا في العالم في مجال الهجرة".
بواسطة
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع