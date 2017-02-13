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32 قتيلا بحادثة حافلة في تايوان
13
فبراير
2017
21:45 PM
بواسطة
أعلنت السلطات التايوانية، أن 32 شخصا قتلوا مساء الإثنين، في حادثة تدهور حافلة في شرق تايوان.
وأوضحت وسائل الإعلام المحلية، أن ركاب الحافلة كانوا عائدين من زيارة مزرعة بمنطقة تشايشونغ في وسط تايوان عندما تدهورت الحافلة.
كما نقل 13 راكبا إلى المستشفى وغالبيتهم في حالة الخطر.
وقالت شين شي مين المسؤولة في دائرة الإطفاء في تايبه "إن جميع الركاب تايوانيون وغالبيتهم من المسنين".
وشاهد مراسل لفرانس برس في المكان الحافلة مقلوبة خارج الطريق وجثث القتلى مغطاة بأقمشة بيضاء اللون. وسارع أكثر من مئة مسعف لمكان الحادث.
وحسب وسائل الإعلام المحلية فإن الشرطة تحقق لمعرفة ما إذا كان السائق كان يقود الحافلة بسرعة زائدة.
وأوضحت وسائل الإعلام المحلية، أن ركاب الحافلة كانوا عائدين من زيارة مزرعة بمنطقة تشايشونغ في وسط تايوان عندما تدهورت الحافلة.
كما نقل 13 راكبا إلى المستشفى وغالبيتهم في حالة الخطر.
وقالت شين شي مين المسؤولة في دائرة الإطفاء في تايبه "إن جميع الركاب تايوانيون وغالبيتهم من المسنين".
وشاهد مراسل لفرانس برس في المكان الحافلة مقلوبة خارج الطريق وجثث القتلى مغطاة بأقمشة بيضاء اللون. وسارع أكثر من مئة مسعف لمكان الحادث.
وحسب وسائل الإعلام المحلية فإن الشرطة تحقق لمعرفة ما إذا كان السائق كان يقود الحافلة بسرعة زائدة.
بواسطة
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