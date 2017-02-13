البداية عندما وردت معلومات للعقيد أحمد حشاد، وكيل إدارة النشاط الداخلي بالإدارة العامة لمباحث الآداب، تفيد بإدارة «أحمد. ع» مسجل آداب، شقة بمدينة نصر للأعمال المنافية للآداب، واستقطاب الفتيات القاصرات؛ لعرضهن على راغبي المتعة، مقابل ألف جنيه في الساعة الواحدة.وعقب تقنين الإجراءات، وإنشاء العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة، داهمت قوة من المباحث الشقة، وضبطت المتهم وابنته «نجلاء»، 17 سنة، و«إيمان. ر» طالبة بكلية التجارة، و«خلود. م» و«أحمد. م» محاسب مالي، وتم ضبط زجاجة خمور، وشريط منع الحمل، و9 هواتف محمولة، و2400 جنيه.