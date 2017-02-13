اخبار مصر
-
رياضة
- سوانزي سيتي يتعرض لضربة بإصابة داير
- اتحاد اليد يكلف اللجنة الفنية بتقييم أداء الجهاز الفني
- الطلائع يلغي ودية الهلال لعدم حضور الفريق العراقي
- اتحاد اليد يتحمل تكاليف علاج أحمد الأحمر
- المصري يطرح تذاكر لقاء العودة أمام إيفياني
- المصري يخوض مباراة العودة أمام أفياني أوبا بإستاد الإسماعيلية
- الزمالك يلجأ للسفارة النيجيرية استعدادا لمباريات دور 64 بدوري الأبطال
- اتجاه لإلغاء ودية المنتخب الأول بأجندة مارس
- بعد 1837 يوما.. جمهور المصري يعود للمدرجات
- الزمالك يجهز أحد ناشئيه لسد ثغرة الجبهة اليسرى
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
براءة شبكة متهمة بإقامة حفل جنس جماعي للقاصرات فى مدينة نصر
13
فبراير
2017
18:47 PM
بواسطة
قضت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، ببراءة شبكة لممارسة الدعارة، وإقامة حفلات جنس جماعي للقاصرات داخل شقة
البداية عندما وردت معلومات للعقيد أحمد حشاد، وكيل إدارة النشاط الداخلي بالإدارة العامة لمباحث الآداب، تفيد بإدارة «أحمد. ع» مسجل آداب، شقة بمدينة نصر للأعمال المنافية للآداب، واستقطاب الفتيات القاصرات؛ لعرضهن على راغبي المتعة، مقابل ألف جنيه في الساعة الواحدة.وعقب تقنين الإجراءات، وإنشاء العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة، داهمت قوة من المباحث الشقة، وضبطت المتهم وابنته «نجلاء»، 17 سنة، و«إيمان. ر» طالبة بكلية التجارة، و«خلود. م» و«أحمد. م» محاسب مالي، وتم ضبط زجاجة خمور، وشريط منع الحمل، و9 هواتف محمولة، و2400 جنيه.
بواسطة
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع