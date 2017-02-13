واستعرض الوزيران أوجه التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين وأساليب تدعيمها وبحث آخر المستجدات في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك، وأعرب الوزير الضيف خلال اللقاء عن تقديره لجهود أجهزة وزارة الداخلية المصرية ودورها في حفظ الاستقرار بالبلاد، كما أكد على اهتمامه بالاستفادة من الخبرات الأمنية المصرية المشهود لها بالكفاءة، خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وتطلعه إلى تعزيز قنوات الاتصال وآليات تبادل المعلومات بين الجانبين.وأشار إلى ضرورة تبادل الزيارات الثنائية بين المسئولين الأمنيين في البلدين للاستفادة من تبادل وجهات النظر والخبرات الأمنية، مشيرًا إلى رغبته في إيفاد كوادر من الشرطة اللبنانية للقاهرة للإلتحاق بالدورات التدريبية المتقدمة التي تعقدها أكاديمية الشرطة المصرية في المجالات الأمنية المختلفة.من جانبه، أعرب اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة الوزير اللبناني للقاهرة، مؤكدًا حرص وزارة الداخلية الدائم على مد جسور التواصل مع الأجهزة الأمنية العربية الشقيقة وترحيبه بتعزيز آليات تبادل الخبرات والمعلومات معها انطلاقًا من إيمان كامل بأهمية دعم رسالة الأمن والاستقرار في الدول العربية.كما استعرض الوزير خلال اللقاء مجمل التطورات الأمنية على الصعيد الإقليمى وتأثير الصراعات الدائرة في منطقة الشرق الأوسط على انتشار الإرهاب والأيديولوجيات المتطرفة، وأكد أن المعطيات الحالية تستلزم تضافر الجهود الدولية لمحاصرة كافة الظواهر السلبية الناجمة عن انتشار الإرهاب.وعلى الصعيد المحلي استعرض وزير الداخلية إستراتيجية الوزارة الحالية وما لحقها من تطوير في كافة المجالات الأمنية من خلال الاعتماد على التقنيات التكنولوجية الحديثة خاصة في مجال مواجهة الإرهاب، مشيرًا إلى أن ما تحقق من إنجازات بهذا الصدد ساهم في ترسيخ معطيات الأمن والاستقرار بربوع الوطن.