-
رياضة
- سوانزي سيتي يتعرض لضربة بإصابة داير
- اتحاد اليد يكلف اللجنة الفنية بتقييم أداء الجهاز الفني
- الطلائع يلغي ودية الهلال لعدم حضور الفريق العراقي
- اتحاد اليد يتحمل تكاليف علاج أحمد الأحمر
- المصري يطرح تذاكر لقاء العودة أمام إيفياني
- المصري يخوض مباراة العودة أمام أفياني أوبا بإستاد الإسماعيلية
- الزمالك يلجأ للسفارة النيجيرية استعدادا لمباريات دور 64 بدوري الأبطال
- اتجاه لإلغاء ودية المنتخب الأول بأجندة مارس
- بعد 1837 يوما.. جمهور المصري يعود للمدرجات
- الزمالك يجهز أحد ناشئيه لسد ثغرة الجبهة اليسرى
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
وزير الداخلية يلتقي نظيره اللبناني لتعزيز التعاون الأمني
استقبـل اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، نهاد المشنوق وزير داخلية الجمهورية اللبنانية الذي يزور القاهرة حاليًا ضمن الوفد الوزاري المرافق لرئيس الجمهورية اللبنانية
واستعرض الوزيران أوجه التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين وأساليب تدعيمها وبحث آخر المستجدات في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك، وأعرب الوزير الضيف خلال اللقاء عن تقديره لجهود أجهزة وزارة الداخلية المصرية ودورها في حفظ الاستقرار بالبلاد، كما أكد على اهتمامه بالاستفادة من الخبرات الأمنية المصرية المشهود لها بالكفاءة، خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وتطلعه إلى تعزيز قنوات الاتصال وآليات تبادل المعلومات بين الجانبين.وأشار إلى ضرورة تبادل الزيارات الثنائية بين المسئولين الأمنيين في البلدين للاستفادة من تبادل وجهات النظر والخبرات الأمنية، مشيرًا إلى رغبته في إيفاد كوادر من الشرطة اللبنانية للقاهرة للإلتحاق بالدورات التدريبية المتقدمة التي تعقدها أكاديمية الشرطة المصرية في المجالات الأمنية المختلفة.من جانبه، أعرب اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة الوزير اللبناني للقاهرة، مؤكدًا حرص وزارة الداخلية الدائم على مد جسور التواصل مع الأجهزة الأمنية العربية الشقيقة وترحيبه بتعزيز آليات تبادل الخبرات والمعلومات معها انطلاقًا من إيمان كامل بأهمية دعم رسالة الأمن والاستقرار في الدول العربية.كما استعرض الوزير خلال اللقاء مجمل التطورات الأمنية على الصعيد الإقليمى وتأثير الصراعات الدائرة في منطقة الشرق الأوسط على انتشار الإرهاب والأيديولوجيات المتطرفة، وأكد أن المعطيات الحالية تستلزم تضافر الجهود الدولية لمحاصرة كافة الظواهر السلبية الناجمة عن انتشار الإرهاب.وعلى الصعيد المحلي استعرض وزير الداخلية إستراتيجية الوزارة الحالية وما لحقها من تطوير في كافة المجالات الأمنية من خلال الاعتماد على التقنيات التكنولوجية الحديثة خاصة في مجال مواجهة الإرهاب، مشيرًا إلى أن ما تحقق من إنجازات بهذا الصدد ساهم في ترسيخ معطيات الأمن والاستقرار بربوع الوطن.
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)