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مصادرة 244 خطا ببيانات وهمية داخل محال بـ4 محافظات
13
فبراير
2017
18:46 PM
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شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، حملات نوعية لضبط متجري خطوط المحمول بدون تحرير عقود للمشتركين لما لها من مردود أمني سلبي من جانب مستغلي تلك الخطوط في ارتكاب أعمال تخريبية وإجرامية
واستهدفت الحملة ضباط مباحث إدارة شرطة الاتصالات، عدد من محال بيع الخطوط والهواتف المحمولة بنطاق قطاع أمن القاهرة ومديريات أمن ( المنيا – الدقهلية – أسيوط).وأسفرت الجهود عن ضبط 244 خط ( الخطوط الثلاثة ) مسجلة ببيانات وهمية تمهيدًا لبيعها، وأمر اللواء محمد يوسف مساعد الوزير لشرطة النقل والمواصلات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل المتهمين والعرض على النيابة العامة.
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