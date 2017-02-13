وتم أمس الأحد استدعاء عدد من الصحفيين لسؤالهم عن الواقعة وجار استدعاء عدد آخر خلال الأسبوع الجاي.وكشف مصدر قضائي أن المستشار خليفة الجيوشي سيمثل للتحقيق خلال أسبوعين على الأكثر أمام المستشار يوسف عثمان قاضى التحقيق المنتدب بسبب تصريحاته الإعلامية الأخيرة ومخالفته بذلك قرار صادر من مجلس القضاء الأعلى بمنع التحدث إلى وسائل الإعلام.كانت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سري الجمل قد انتدبت المستشار يوسف عثمان رئيس محكمة الاستئناف كقاضي تحقيق للتحقيق مع المستشار خليفة الجيوشى رئيس الدائرة 22 جنايات شمال لمخالفته قرار مجلس القضاء الأعلى بحظر نشر أية أخبار تتعلق بشئون القضاء والقضاة على كافة المواقع الإلكترونية أو |التواصل الاجتماعي| أيا كانت طبيعتها وعدم تعامل رجال القضاء مع وسائل الإعلام المختلفة، أو الإدلاء بأية تصريحات.وخاطبت وزارة العدل مجلس القضاء الأعلى بضرورة التصدي لهذه التصريحات والتي هاجم فيها الجيوشي كل من وزيري العدل والمالية، وبدوره طلب المستشار مصطفى شفيق رئيس مجلس القضاء الأعلى من المستشار سرى الجمل بسؤال المستشار خليفة الجيوشي حول أسباب مخالفته قرار مجلس القضاء الأعلى.كان المستشار خليفة الجيوشي قد أرسل برقية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ 20 يوما، يشتكي فيها وزيري العدل والمالية؛ لعدم تنفيذ أحكام قضائية باتة، واجبة النفاذ له ولقضاة آخرين، تقضي بصرف مستحقاتهم المالية، منذ أكثر من عام، وسوء أحوال المحاكم.وأكد الجيوشي في تصريحاته أنه تم إبلاغه أن رئاسة الجمهورية تبت في شكوته وبرقيته، وان الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتم بالشكوى وجار البت فيها، مشيرا إلى أنه بدأ إصلاح أثاث قاعة المداولة.كان الجيوشى أثناء وجوده على المنصة خلال نظرة إحدى الجلسات وبسبب سوء حالة المقعد الذي يجلس عليه هاجم وزيري العدل والمالية، وقال: |الكدبة الكبيرة كانت عندما قال وزير العدل إنه رجّع 80 مليار لوزير المالية وده كذب لأن الـ80 مليار هيسددوا ديون مصر زيت وسكر|.وتابع: |تبقى كداب وتدخل القفص بين المتهمين دول يا إما الجريدة كدابة وسأقدم بلاغا للنائب العام، ولما أنت جبت 80 مليارا مش عارف تجيب حقوقنا ليه ومش عارف تصلّح المحكمة وكراسي القاضي اللي مش عارف يقعد عليها|.