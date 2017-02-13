ألقت الإدارة العامة لمباحث الآداب القبض على 5 فتيات و3 أشخاص كونوا شبكة دعارة في الأميرية

وكانت معلومات قد وردت إلى العقيد أحمد حشاد رئيس قسم التحريات بإدارة الآداب مفادها قيام ربة منزل بإدارة شقة سكنية لممارسة أعمال الدعارة واستقطاب الساقطات بمنطقة الأميرية.وعقب تقنين الإجراءات انتقل ضباط الإدارة وتمكنوا من ضبط 5 ساقطات و3 رجال في أوضاع مخلة، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.