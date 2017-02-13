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ضبط المتهمين بسرقة 48 ألف دولار من خزينة معرض أنتيكات بالمنصورة
ألقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية بالتنسيق مع رجال مباحث أول المنصورة القبض على المتهمين بسرقة 48
000 جنيه مصري و48.500 دولار أمريكي من محل أنتيكات وتحف بشارع آداب في المنصورة.تلقى اللواء مصطفى النمر مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث الدقهلية يفيد بورود بلاغ لقسم أول المنصورة من |محمد.ح.ا.|، 39 سنة، صاحب محل لبيع التحف والأنتيكات كائن بشارع |كلية آداب| دائرة القسم، ومقيم بذات العنوان باكتشاف زوجته |حنان.ع.ح.|، 38 سنة، ربة منزل بسرقة مبلغ مالي 48500 دولار أمريكي، و48000 ألف جنيه مصري، و1400 يوان صيني وبعض الأوراق، من الخزينة الخاصة بالمحل خاصته حال تواجده بدولة الإمارات، ولا يتهم أحدًا بالسرقة.وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن محل البلاغ محل لبيع الأنتيكات والتحف، مكون من ثلاث طوابق كائن ببرج سكني، والخزينة بالدور الثاني بمكتب صاحب المعرض، ووجدت ملقاة على الأرض وبها آثار عنف وبعثرة بمحتوياتها. تم تشكيل فريق بحث من ضباط قسم المباحث الجنائية ووحدة مباحث قسم أول المنصورة أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة |عبد الرحمن طه طه مطاوع|، 19 سنة، عامل بالمحل، ومقيم |عزبة الشال| دائرة قسم ثان المنصورة و|حسين حمدي بكر على|، 19 سنة، عاطل، ومقيم حي الحوار بدائرة قسم أول المنصورة.وأسفرت التحريات عن ارتباط المتهمين بعلاقة صداقة، ولعلم الأول بمداومة ترك المجني عليه لمبالغ مالية بخزينة المحل، ونظرًا لمروره بضائقة مالية اتفق مع الثانى على ارتكاب الواقعة.وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة أسفرت إحداهم عن ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بما أسفرت عنه التحريات، وبتطوير مناقشتهما اعترف الأول بأنه أحضر الثاني وتسلل لداخل المحل واختبأ بدورة المياه الخاصة الخاصة بالمجل، حتى تم إغلاقه وانصرف العمال، وبدأ في كسر الخزينة والاستيلاء على المبالغ المالية الموجودة بداخلها.بإرشاد المتهمين تم ضبط جميع المبالغ المالية المبلغ بسرقتها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3511-2017 جنح القسم، وتم العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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