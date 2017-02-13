حددت النيابة العسكرية جلسة 27 فبراير الجاري، لنظر تجديد حبس المتهمين في القضية رقم 28 لسنة 2017 جنايات عسكري شمال القاهرة، المعروفة إعلاميًا باقتحام مبنى قطاع الأمن الوطني في عام 2013، والمتهم فيها 16 شخصًا، أبرزهم الدكتور حسام أبو البخاري، والشيخ محمد عبد المقصود، والسيد علي (وشهرته سيد مشاغب) عضو رابطة مشجعي نادي الزمالك المعروفة باسم |وايت نايتس|

وتضم أسماء متهمي القضية بخلاف المذكورين، |المهندس أحمد سمير، وحازم العيني، وأحمد سمير (جودزيلا) وسعودي عبد العزيز، وخالد حربي، وصهيب شريف، وحامد مشعل، ومحمد عبد الناصر، ومحمد عبد الله يوسف، وحسام رجب، وهشام كمال، ومحمد علي أحمد، ومحمد أحمد سعادة|.وذكرت التحريات الأمنية أن المتهمين توجهوا مع آخرين هاربين في 2 مايو من عام 2013 إلى مقر الأمن الوطني بناءً على |دعوة حسام أبو البخاري، وتجمعوا بعد صلاة العشاء وانطلقوا من أمام مسجد رابعة العدوية، وتوجهوا إلى مقر الأمن الوطني، ورفعوا لافتات مكتوب عليها «كلنا أسامة بن لادن»، كما اعتلوا سور المبنى، وانزلوا علم مصر، ووضعوا مكانه علم تنظيم القاعدة، وتعدوا على القوات المكلفة بالتأمين.