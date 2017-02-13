قام رجب عبد الرازق النقيدي، رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية، اليوم الإثنين، بالتنسيق مع شرطة مرافق القناطر الخيرية للقيام بحملة لإزالة الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية بشارع عبد السلام عارف بالقناطر الخيرية، وتم تحرير 20 محضر إشغال طريق