ضبط رجال مباحث الجيزة، عامل هارب من تنفيذ ٢٣ حكما قضائيا بمنطقة أكتوبر، واخطر اللواء هشام العراقي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بالواقعة

تفاصيل الواقعة بدات بمرور النقيبان أحمد راغب ومحمد الصعيدي معاونا مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر لتفقد الحالة الأمنية، وأثناء المرور اشتبهوا في أحد الأشخاص، باستيقافه والكشف الجنائي عنه تبين أنه هارب من تنفيذ ٢٣ حكما قضائيا.وبمواجهته، اعترف أمام المقدم مروان مشرف رئيس المباحث بالاحكام الصادرة ضده، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.