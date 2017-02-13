وكان قسم شرطة الأهرام تلقى بلاغا من طالب مصاب بسحجات وكدمات متفرقة يفيد بأنه حال سيره بدائرة القسم مستقلا دراجة بخارية، اعترض طريقه شخصان انتحلا صفة ضباط شرطة وطلب أحدهما الاطلاع على التراخيص، وحاولا الاستيلاء على دراجته إلا أنه قاومهم فقاما بالتعدي عليه محدثين إصابته، وفرا هاربين.وبتقنين الإجراءات، أمكن ضبطهما، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.