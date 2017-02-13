تفقد، اليوم الإثنين، اللواء هشام العراقي، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، الخدمات الأمنية الموجودة بمنطقة المساحة في الدقي

وشدد مدير أمن الجيزة خلال جولته على القوات بضرورة اليقظة والانتباه، وضبط أية حالات تمثل خروجًا عن القانون.يأتي ذلك في إطار مبادرة |الانضباط أسلوب حياة|، والتي تهدف إلى إعادة الانضباط للشارع المصري وفرض القانون.