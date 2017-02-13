كشفت مضبوطات معرض قطاع شمال القاهرة بحضور اللواء خالد عبد العال، مدير الأمن، اليوم الإثنين، عن ضبط 7 تشكيلات عصابية، و12 عاطلًا |أنشطة فردية في مجال سرقة المتاجر والمحال والمساكن|، وذلك خلال الحملات التي شنها رجال الشرطة مؤخرًا

كما نجحت الجهود في ضبط 80 حالة سرقة تلبس، 6 قنابل مونة، 98 قطعة سلاح ناري، 20 كيلو حشيش، و3 كيلو هيروين، و362 ألف قرص مخدر، و3543 قرص مخدر فودو، و660 إستركس، و20 جرام أفيون، و55 جرام بانجو، وذبط 551 متعاطيًا، و170 قضية اتجار مخدرات. يأتي ذلك في إطار مبادرة |الانضباط أسلوب حياة| التي تتبناها أجهزة الوزارة في كافة المجالات ذات التأثير المباشر على حياة المواطنين، والذي من أهم ركائزه تحقيق أمن واستقرار المواطن، وضبط التشكيلات العصابية والمحكوم عليهم الهاربين من أحكام جنائية واجبة النفاذ صادرة بحقهم، والذين قد يمثلون تهديدًا لأمن وسلامة المواطن خلال حياته اليومية، بالإضافة أيضًا لجهود ضبط ومراقبة الأسواق ووصول السلع للمواطنين.