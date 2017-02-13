قررت محكمة جنح دار السلام، المنعقدة بمجمع محاكم دار السلام حبس 4 شباب 15 يوما على ذمة التحقيق للتحريض على الخروج في مظاهرات بالتزامن مع الذكرى السادسة لثورة 25 يناير، وإثارة الشغب بمحطة مترو دار السلام في القضية رقم 1334 لسنة 2017 جنح دار السلام

جدير بالذكر أن قاضى المعارضات أمر بإخلاء سبيلهم بكفالة 1000 جنيه لكل منهما، فيما استأنفت النيابة على القرار وتم رفضه وأمرت المحكمة بحبس المتهمين.ووجهت النيابة للمتهمين |ح.ا.|و |ا.م.| و| أ.ح.|، |س.م| اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة مطبوعات تتضمن ترويجا لأفكار تُحرِّض على الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والتظاهر بدون تصريح من الجهات المختصة، وقطع الطرق والشوارع المؤدية إلى محطة مترو دار السلام.