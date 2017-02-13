اخبار مصر
-
رياضة
- السعيد يصعب مهمة الأهلي أمام الإسماعيلي
- عودة الدوري- تعرف على أهم مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة
- مرتضى منصور يلوم لاعبي الأهلي بسبب ميداليات السوبر
- الأهلي يلتقي سموحة بدوري سيدات السلة.. اليوم
- «كوبر» يطالب بانطلاق الدوري بالموسم المقبل منتصف أغسطس
- الزمالك يلتقي النصر في دوري «سيدات الطائرة»
- أحمد مرتضى.. الجندي المجهول في فوز الزمالك بالسوبر
- الزمالك يحذر لاعبيه من الظهور مع مدحت شلبي
- مجلس «اليد» يجتمع لمناقشة تقرير المونديال
- مرتضى منصور يتفوق على محمود طاهر «تقرير»
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
التحريات: سيجارة وراء مصرع عاطل داخل شقته في بولاق الدكرور
13
فبراير
2017
12:47 PM
بواسطة
أكدت التحريات الأولية أن سيجارة مشتعلة سقطت على فراش |عاطل داخل شقته السكنية بمنطقة بولاق الدكرور وراء مصرعه
وكان اللواء هشام العراقي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، قد تلقى بلاغا بوصول عاطل إلى مستشفى بولاق العام متوفي إثر إصابته بحالة اختناق.بانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة والفحص، تبين أن حريقا نشب داخل الشقة السكنية، وعندما قام الأهالي باستطلاع الأمر، شاهدوا جثة المتوفي داخل غرفة نومه.كما عثر رجال المباحث على عبوات مشروبات كحولية وبقايا سيجارة مواد مخدرة، ورجح الفحص أنه أثناء تعاطي المتوفي للمواد المخدرة والمشروبات الكحولية سقطت سيجارة مشتعلة على السرير أثناء نومه مما تسبب في نشوب الحريق وإصابته بحالة اختناق ووفاته، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
بواسطة
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع