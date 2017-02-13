وكان اللواء هشام العراقي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، قد تلقى بلاغا بوصول عاطل إلى مستشفى بولاق العام متوفي إثر إصابته بحالة اختناق.بانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة والفحص، تبين أن حريقا نشب داخل الشقة السكنية، وعندما قام الأهالي باستطلاع الأمر، شاهدوا جثة المتوفي داخل غرفة نومه.كما عثر رجال المباحث على عبوات مشروبات كحولية وبقايا سيجارة مواد مخدرة، ورجح الفحص أنه أثناء تعاطي المتوفي للمواد المخدرة والمشروبات الكحولية سقطت سيجارة مشتعلة على السرير أثناء نومه مما تسبب في نشوب الحريق وإصابته بحالة اختناق ووفاته، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.